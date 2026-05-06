Рыночная капитализация Samsung выросла до $1 трлн

Это делает её второй азиатской компанией, достигшей этого показателя, после TSMC. Источник: Getty ImagesНа 8:45 мск бумаги компании растут на 14,38% — до 266,5 тысячи корейских вон ($183,13) за штуку. Рыночная капитализация — 1500 трлн корейских вон, это примерно $1,2 трлн.30 апреля 2026 года Samsung отчиталась о рекордной прибыли: 57,2 трлн корейских вон ($39,3 млрд, рост больше чем в восемь раз). Выручка достигла 133,9 трлн корейских вон — $92 млрд. Это стало одной из причин роста.Вторая причина — сообщение Bloomberg о том, что Apple провела переговоры с Intel и Samsung о поставках процессоров. Это потенциально поможет производителю iPhone диверсифицировать подрядчиков и уменьшить зависимость от TSMC.#новости #samsung