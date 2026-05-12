Акции BuzzFeed выросли более чем на 100% на фоне новости о продаже контроля в компании за $120 млн

Нынешний гендиректор и сооснователь BuzzFeed Джона Перетти перейдёт на должность главы BuzzFeed AI.Источник: community.designtaxi.comBuzzFeed сообщила, что заключила соглашение с Allen Family Digital медиамагната Байрона Аллена. По его условиям, компания купит 40 млн акций BuzzFeed по цене $3 за штуку, общая сумма составит $120 млн. Из них $20 млн выплатят сразу, $100 млн компания получит в виде векселей с погашением через пять лет по ставке 5% годовых.После закрытия сделки Allen Family Digital станет владельцем около 52% акций BuzzFeed. Сделку планируют закрыть к концу мая 2026 года. Аллен сменит сооснователя Джону Перетти на посту гендиректора и станет председателем совета директоров. Перетти перейдёт на недавно созданную должность президента BuzzFeed AI.На дополнительных торгах акции BuzzFeed взлетели на 156%, отмечает Reuters. К 17:00 мск 12 мая 2026 года бумаги компании растут на 115% и стоят около $1,5 за штуку. Рыночная капитализация — около $59 млн.Основанный в 2006 году BuzzFeed начинал как агрегатор мемов и генератор тестов. В конце 2021 года первым из новых медийных компаний вышел на биржу с оценкой $1,5 млрд. Сейчас кроме самого BuzzFeed в группу входят издание HuffPost, сайт с рецептами Tasty и BuzzFeed Studios.По итогам первого квартала 2026-го компания получила $31,6 млн выручки, что на 12,4% меньше год к году. Из них $17,1 млн — выручка от рекламы (на 19,8% меньше год к году), $7,5 млн — «контентная» выручка (на 69,1% больше), $6,9 млн — прочая (на 32% меньше). Квартальный чистый убыток составил $15,1 млн против $12,5 млн годом ранее.По словам Перетти, компания планирует сокращение расходов и объединение Tasty и BuzzFeed Studios в новую независимую структуру.Полина Лааксо