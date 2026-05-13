Таня Боброва
Инвестиции

Anthropic и OpenAI запретили вторичную торговлю своими акциями без разрешения компаний

Такие сделки считаются недействительными.

  • Anthropic обновила политику на своём сайте: согласно ей, любая продажа или передача акций компании, не одобренная советом директоров, — недействительна и не будет отражена в документах стартапа, а покупатель бумаг не будет считаться акционером.
  • OpenAI тоже сообщила, что доли в компании не могут быть переданы без письменного согласия компании.
  • Среди прочего оба разработчика назвали среди компаний, которые несанкционированно предлагают бумаги, — SPV. Это специальные проектные структуры, которые стали обычным обходным решением для покупки акций ещё не публичных компаний, пишет ForkLog.
  • Anthropic также перечислила компании, которые не имеют права покупать или продавать её акции: Open Door Partners, Unicorns Exchange, Pachamama, Lionheart Ventures, Sydecar и Upmarket, а также Forge и Hiive (новые размещения). В Forge Global сказали TechCrunch, что их добавили в список по ошибке; в Sydecar и Unicorns Exchange — что лишь администрируют сделки.
  • На фоне объявлений токены Anthropic и OpenAI на платформе PreStocks упали с $1400 до $873 и с $2000 до $1080 соответственно, указывает ForkLog.
  • Обе компании, по данным СМИ, готовятся к IPO. По словам Bloomberg, Anthropic запланировала выйти на биржу в октябре 2026 года и привлечь свыше $60 млрд. OpenAI, по информации WSJ, тоже планирует размещение на 2026 год.
Ася Карпова
