Anthropic и OpenAI запретили вторичную торговлю своими акциями без разрешения компаний

Такие сделки считаются недействительными.Anthropic обновила политику на своём сайте: согласно ей, любая продажа или передача акций компании, не одобренная советом директоров, — недействительна и не будет отражена в документах стартапа, а покупатель бумаг не будет считаться акционером.OpenAI тоже сообщила, что доли в компании не могут быть переданы без письменного согласия компании.Среди прочего оба разработчика назвали среди компаний, которые несанкционированно предлагают бумаги, — SPV. Это специальные проектные структуры, которые стали обычным обходным решением для покупки акций ещё не публичных компаний, пишет ForkLog.Anthropic также перечислила компании, которые не имеют права покупать или продавать её акции: Open Door Partners, Unicorns Exchange, Pachamama, Lionheart Ventures, Sydecar и Upmarket, а также Forge и Hiive (новые размещения). В Forge Global сказали TechCrunch, что их добавили в список по ошибке; в Sydecar и Unicorns Exchange — что лишь администрируют сделки.На фоне объявлений токены Anthropic и OpenAI на платформе PreStocks упали с $1400 до $873 и с $2000 до $1080 соответственно, указывает ForkLog.Обе компании, по данным СМИ, готовятся к IPO. По словам Bloomberg, Anthropic запланировала выйти на биржу в октябре 2026 года и привлечь свыше $60 млрд. OpenAI, по информации WSJ, тоже планирует размещение на 2026 год.Ася КарповаДеньги6 апрOpenAI сделала ставку на рекламу, Anthropic — на инструменты для бизнеса и обе ждут роста затрат на обучение ИИ-моделей: как компании подходят к IPO WSJ собрало показатели, которыми стартапы делились с инвесторами перед последними раундами финансирования.#новости #openai #anthropic