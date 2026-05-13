Подразделение Google DeepMind для разработки лекарств с помощью ИИ привлекло $2,1 млрд для масштабирования исследований

Оценку компании не раскрыли. Источник: GoogleIsomorphic Labs, принадлежащая Alphabet (материнская компания Google), привлекла $2,1 млрд в раунде, который возглавил существующий инвестор Thrive Capital, пишет Reuters. В нём приняли участие Google Ventures и сама Alphabet, а также новые инвесторы — MGX, Temasek и CapitalG.Собранные средства направят на дальнейшую разработку и внедрение ИИ-инструментов для разработки лекарств. Главным «прорывом» Isomorphic Labs стала ИИ-модель AlphaFold, способная предсказывать структуру белков, отмечает издание. Компания планирует начать первые клинические испытания собственных препаратов к концу 2026 года.Глава Isomorphic Labs Демис Хассабис заявил, что компания доказала «фундаментальную состоятельность своего подхода» и теперь стремится масштабировать технологию, чтобы «победить все болезни».Alphabet создала Isomorphic Labs в 2021 году, выделив её из DeepMind. В марте 2025 года Isomorphic Labs впервые привлекла внешнее финансирование — $600 млн.#новости #isomorphiclabs