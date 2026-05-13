Производитель экшен-камер GoPro сообщил, что рассматривает возможность продажи бизнеса или слияния

С 2014 года акции компании подешевели на 97%.Фото Getty Images Совет директоров GoPro распорядился привлечь финансового консультанта для «изучения возможности» продажи бизнеса или слияния, говорится в сообщении компании.До этого GoPro наняла консалтинговую компанию Oliver Wyman, чтобы попытаться выйти на оборонный и аэрокосмический рынки. В результате она получила «несколько запросов» о поглощении, но от кого, не уточнила.В первом квартале 2026 года выручка GoPro сократилась на 26,1% год к году, до $99 млн, а чистый убыток вырос более чем втрое и составил $58 млн. В компании объяснили финансовые результаты дефицитом чипов памяти, «ограничения в цепочках поставок» и колебаниями тарифов.В апреле 2026 года GoPro сообщила о планах провести реструктуризацию и сократить 23% штата, чтобы снизить затраты.GoPro провела IPO в 2014 году. На пике акции компании торговались по $93,7 за бумагу, а капитализация достигала около $10 млрд. К 2026-му акции потеряли 97% и на 13 мая торгуются по цене $1,13 за штуку.#новости #gopro