Квартальная чистая прибыль SoftBank утроилась год к году на фоне увеличения доли в OpenAI — до $11,6 млрд

Японской компании принадлежит 13% в разработчике ChatGPT.Источник: WSJЧистая прибыль SoftBank в четвёртом квартале 2025 финансового года составила $11,6 млрд, значительно превысив прогнозы аналитиков на уровне около $1,5 млрд, пишет Financial Times. При этом чистая прибыль за весь 2025 финансовый год выросла более чем в четыре раза год к году, до почти $33 млрд.Главным фактором роста прибыли японской компании стала ставка на OpenAI, отмечает издание. SoftBank через свой фонд Vision Fund владеет долей в примерно 13% в разработчике ChatGPT. В 2025 финансовом году доля SoftBank в OpenAI подорожала на $45 млрд.Впервые инвестировать в OpenAI компания начала в 2024 году, когда первая оценивалась в $150 млрд. В последнем раунде финансирования в апреле 2026-го разработчика ChatGPT оценили в $852 млрд. После завершения всех запланированных инвестиций общая сумма вложений SoftBank в OpenAI достигнет $64,6 млрд.В марте 2026-го Bloomberg писало, что масштаб инвестиций SoftBank в OpenAI настораживает аналитиков и усиливает опасения по поводу возможного «пузыря» на рынке ИИ. Из-за этого агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг японской компании.Данила БычковИнвестиции27 марSoftBank получила рекордный кредит на $40 млрд для новых инвестиций в OpenAI — акции японской компании упали на 8% Инвесторов беспокоит «рискованная ставка» SoftBank на американского разработчика.