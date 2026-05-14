Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы на фоне роста акций технологических компаний

Инвесторы позитивно восприняли переговоры между властями США и Китая.Источник: BloombergИндекс S&P 500 к 18:23 мск 14 мая 2026 года вырос на 0,9%, Nasdaq 100 прибавил 1%, столько же — Nasdaq Composite. Это позволило им обновить рекордные значения. Рост американских фондовых индексов происходит на фоне продолжающегося «бума-ИИ», который поддерживает акции крупных технологических компаний, пишет Bloomberg.Оптимизм инвесторов усилили переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, а также информация о том, что американские власти разрешат ряду китайских компаний закупать чипы Nvidia H200. Акции Nvidia к 18:23 мск 14 мая 2026-го выросли на 4,2%.Импульс технологическому сектору также придал квартальный отчёт Cisco, отмечает Bloomberg. Компания получила рекордную выручку в $15,8 млрд, её рост год к году составил 12%. Акции Cisco на 18:23 мск выросли на 14,8%.Ещё одним фактором роста американских индексов стало размещение на бирже производителя чипов Cerebras, который привлёк $5,55 млрд при оценке около $40 млрд. IPO стало крупнейшим с начала 2026 года.#новости