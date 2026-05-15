Евгения Евсеева
Инвестиции

Forbes: сооснователь xAI Игорь Бабушкин ведёт переговоры о привлечении до $1 млрд для своей новой компании River AI

Чем занимается компания — пока неизвестно.

  • Раунд инвестиций может возглавить венчурный фонд General Catalyst, пишет Forbes со ссылкой на источники. По их словам, River AI может привлечь до $1 млрд при оценке в $5 млрд.
  • Бабушкин собирается вложить как минимум $100 млн собственных средств. При этом переговоры продолжаются — сумма инвестиций и оценка стартапа могут вырасти, отмечают источники.
  • Чем конкретно будет заниматься River AI — пока неясно, пишет Forbes. Проект позиционируется как «неолаборатория» — стартап, который занимается долгосрочными фундаментальными исследованиями, а не быстрым выпуском коммерческих продуктов.
  • Компанию зарегистрировали 20 апреля 2026 года. По словам одного из источников, миссия стартапа была «идеей на салфетке».
  • Бабушкин ушёл из xAI в августе 2025 года — он решил заняться собственным проектом Babuschkin Ventures. До перехода в xAI в 2023 году исследователь работал в Google DeepMind и OpenAI.

