Акции Samsung упали на 8,6% из-за отказа профсоюза продолжить переговоры с руководством компании — более 50 тысяч сотрудников планируют начать забастовку 21 мая 2026 года

Она должна продлиться 18 дней.Источник: Jacobin15 мая 2026 года акции Samsung упали на 8,6% после того, как профсоюз работников компании подтвердил планы провести забастовку, пишет Reuters. Перед этим переговоры сторон о зарплатах сорвались. Профсоюз отказался возобновлять их раньше даты завершения забастовки — 7 июня 2026 года.Падение связано с растущей неопределённостью того, как забастовка повлияет на производство, и сможет ли компания выполнить обязательства перед клиентами, считают опрошенные изданием эксперты.Ущерб по операционной прибыли Samsung из-за забастовки может превысить $20 млрд, отмечает Reuters со ссылкой на данные JPMorgan. Южнокорейские СМИ писали, что убытки для экономики страны, которая сильно зависит от экспорта, могут превысить 40 трлн вон (почти $26,8 млрд).Южнокорейские чиновники, включая премьер-министра и министра финансов, заявили, забастовки нужно «избежать любой ценой», чтобы не допустить «непоправимый ущерб» для экономики.Профсоюз работников требует, чтобы Samsung направила им 15% от прогнозируемой операционной прибыли. Эта сумма может составить 40 трлн корейских вон или $27 млрд. На сотрудника, по расчётам Bloomberg, может прийтись до $400 тысяч. В пример они приводят компанию SK Hynix, которая в 2025 году решила отчислять 10% прибыли в фонд премиальных выплат сотрудникам.Евгения ЕвсееваКарьера23 апрБолее 30 тысяч сотрудников Samsung провели митинг у завода компании — они требуют выплатить им 15% от прогнозируемой прибыли Но главная забастовка, которая займёт 18 дней, начнётся в мае 2026 года. #новости #samsung