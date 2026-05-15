Акции производителя чипов Cerebras выросли на 68% в первый день после IPO — рыночная капитализация компании достигла $67 млрд

Размещение пока стало крупнейшим в 2026 году.Источник: ReutersВ первый день торгов 14 мая 2026 года акции Cerebras подорожали на 68% — до $311 за бумагу против цены размещения в $185. На премаркете 15 мая 2026-го акции компании выросли ещё на 2%, до $317.Рыночная капитализация Cerebras достигла $67 млрд, а с учётом опционов и варрантов компания оценивается примерно в $83 млрд, пишет Bloomberg. По итогам IPO рыночная стоимость компании составляла примерно $40 млрд. Спрос на размещение более чем в 20 раз превысил объём доступных акций, отмечало издание.Рост акций Cerebras в первый день после размещения на бирже стал крупнейшим с 2000 года для американских IPO объёмом свыше $4 млрд. Интерес инвесторов к бумагам компании связан с ожиданиями, что крупные облачные провайдеры продолжат вкладывать средства в инфраструктуру для ИИ.Cerebras позиционирует себя как одного из главных конкурентов Nvidia в производстве чипов для ИИ, подчёркивает Bloomberg. По словам гендиректора Cerebras Эндрю Фельдмана, чипы компании превосходят решения от Nvidia по скорости запуска ИИ-моделей.14 мая 2026 года Cerebras привлекла $5,55 млрд, хотя изначально планировала $3,5 млрд. Размещение Cerebras пока стало крупнейшим в 2026 году. По итогам 2025-го компания получила чистую прибыль $87,9 млн при выручке $510 млн против чистого убытка $484,8 млн и выручки $290,3 млн годом ранее.#новости #cerebrasai