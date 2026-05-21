SpaceX подала публичную заявку на проведение IPO — раскрыла данные об убытках и структуре управления, которая позволит Маску сохранить контроль после выхода на биржу

Первичное размещение проведут на Nasdaq под тикером SPCX, но точную дату пока не назвали. Фото NYTВ документах, которые SpaceX подала в Комиссию по ценным бумага и биржам США (SEC), говорится, что 2025 году выручка компании выросла на 33% и достигла $18,7 млрд. При этом компания получила чистый убыток в $4,9 млрд против прибыли в $791 млн по итогам 2024-го. В первом кваратле 2026-го чистый убыток составил $4,3 млрд при выручке в 4,7 млрд.Крупнейший источник выручки — спутниковый бизнес Starlink. По итогам 2025 года он принёс 4,4 млрд чистой прибыли. На март 2026-го число пользователей спутникового интернета составляет 10,2 млн.Основной бизнес SpaceX, связанный с космическими перевозками, остаётся убыточным. Несмотря на то, что она занимает доминирующее положение на рынке и выступает крупнейшим подрядчиком NASA, в первом квартале убыток подразделения составил $662 млн при выручке в $619 млн.В публичной заявке компания сообщила, что работает на «потенциально крупнейшем в истории человечества рынке», объём которого оценила в $28,5 трлн. В эту сумму включили рынки Starlink ($1,6 трлн), «космических решений» ($370 млрд) и ИИ ($26,5 трлн).SpaceX также раскрыла структуру управления. Илону Маску принадлежит 12,3% акций класса А и 93,6% акций класса В. Это даёт ему контроль над 85% голосов, поскольку акции класса B дают в 10 раз больше голосов.Компания не раскрыла, какое количество акций планирует разместить в ходе IPO, но в заявке говорится, что Маск продолжит контролировать компанию после выхода на биржу.В документах также говорится, что Маск может получить до 1 млрд акций SpaceX в качестве вознаграждения за достижение определённых целей. Среди них — строительство космического дата-центра и создание колонии на Марсе, численностью в 1 млн человек.Артур ТомилкоИнвестициивчераSpaceX рассчитывает завершить покупку Cursor через 30 дней после выхода на биржу — Bloomberg По данным агентства, IPO может состояться 12 июня 2026 года. #новости #spacex