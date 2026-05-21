Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Данила Бычков
Инвестиции

Bloomberg: сооснователи Manus планируют привлечь около $1 млрд, чтобы выкупить компанию обратно у Meta* — сделку с ней запретили китайские власти

Часть суммы для обратного выкупа они могут выплатить из собственных средств.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • В декабре 2025-го Meta* объявила о покупке Manus. По данным Bloomberg, к апрелю 2026 года инвесторы Manus получили деньги, а команда стартапа присоединилась к Meta*.
  • Однако 27 апреля Национальная комиссия КНР по развитию и реформам распорядилась отменить сделку. Собеседники WSJ говорят, что компаниям дали «несколько недель» на расторжение, пригрозив «санкциями». Какими — неизвестно.
  • Теперь сооснователи компании — Сяо Хун, Цзи Ичао и Чжан Тао — планируют привлечь около $1 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В апреле 2026 года власти Китая заблокировали покупку Manus компанией Meta*.
  • После выкупа стартап преобразуют в китайское совместное предприятие с новыми инвесторами, после этого компания может провести IPO в Гонконге, отмечают источники. Сооснователи Manus также готовы вложить собственные средства для финансирования сделки по выкупу.
  • Отмена крупной сделки спустя несколько месяцев — почти «беспрецедентный» случай, подчёркивает Bloomberg. При этом часть инвесторов всё ещё заинтересована в Manus — в 2026 году компания может выйти примерно на $1 млрд выручки.
  • Пока неясно, удастся ли сооснователям Manus осуществить сделку по выкупу компании у Meta*, учитывая, что часть технологий стартапа уже интегрировали в системы корпорации, отмечает Bloomberg.
Ася Карпова
AI
В ИИ-агента Manus добавили инструмент для записи, расшифровки и анализа встреч

Он доступен бесплатно.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #manus

1
1
1
6 комментариев