Часть суммы для обратного выкупа они могут выплатить из собственных средств.Источник: BloombergВ декабре 2025-го Meta* объявила о покупке Manus. По данным Bloomberg, к апрелю 2026 года инвесторы Manus получили деньги, а команда стартапа присоединилась к Meta*.Однако 27 апреля Национальная комиссия КНР по развитию и реформам распорядилась отменить сделку. Собеседники WSJ говорят, что компаниям дали «несколько недель» на расторжение, пригрозив «санкциями». Какими — неизвестно.Теперь сооснователи компании — Сяо Хун, Цзи Ичао и Чжан Тао — планируют привлечь около $1 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В апреле 2026 года власти Китая заблокировали покупку Manus компанией Meta*.После выкупа стартап преобразуют в китайское совместное предприятие с новыми инвесторами, после этого компания может провести IPO в Гонконге, отмечают источники. Сооснователи Manus также готовы вложить собственные средства для финансирования сделки по выкупу.Отмена крупной сделки спустя несколько месяцев — почти «беспрецедентный» случай, подчёркивает Bloomberg. При этом часть инвесторов всё ещё заинтересована в Manus — в 2026 году компания может выйти примерно на $1 млрд выручки.Пока неясно, удастся ли сооснователям Manus осуществить сделку по выкупу компании у Meta*, учитывая, что часть технологий стартапа уже интегрировали в системы корпорации, отмечает Bloomberg.Ася КарповаAI13 янвВ ИИ-агента Manus добавили инструмент для записи, расшифровки и анализа встреч Он доступен бесплатно.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #manus