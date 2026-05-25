Акции SoftBank выросли более чем на 40% с 20 мая 2026 года и достигли рекордного максимума на фоне приближающегося IPO OpenAI

Японский индекс Nikkei также торгуется по рекордной цене.Источник: Bloomberg25 мая 2026 года бумаги SoftBank выросли на 4,5% — с 20 мая 2026-го их цена увеличилась более чем на 40%, пишет Bloomberg. Капитализация компании на фоне роста акций превысила 40 трлн иен ($252 млрд).Акции японской компании «резко» выросли на фоне ожиданий инвесторов, что OpenAI в «ближайшие дни» подаст заявку на IPO. Энергетическое подразделение SoftBank, SB Energy, также планирует подать документы для размещения на бирже в США, отмечает издание.SoftBank — один из крупнейших акционеров OpenAI, через свой фонд Vision Fund он владеет долей в примерно 13%. После завершения всех запланированных инвестиций общая сумма вложений японской компании в разработчика ChatGPT составит около $65 млрд.Японский индекс Nikkei, в который входят 225 ведущих компаний страны, 25 мая 2026 года вырос на 3% и также достиг рекордного уровня, преодолев отметку в 65 тысяч пунктов. Это произошло на фоне роста акций технологических компаний — SoftBank занимает «непропорционально большую долю» в индексе и способна влиять на его котировки, подчёркивает Bloomberg.В мае 2026-го SoftBank отчиталась за четвёртый квартал 2025 финансового года — чистая прибыль утроилась год к году и достигла $11,6 млрд.