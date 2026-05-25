Данила Бычков
Инвестиции

Акции немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero выросли на 10,8% на фоне информации о том, что компанию могут купить Uber или DoorDash

По словам источников, Uber уже сделала первое предложение, но его отклонили.

Источник: Bloomberg
  • На торгах 25 мая 2026 года бумаги Delivery Hero выросли на 10,8%, до €37.2 за акцию. Это максимальная цена с ноября 2024 года, отмечает Bloomberg. Uber и DoorDash начали предварительные переговоры о покупке немецкой компании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
  • Uber уже предлагала около €33 за акцию, но это предложение отклонили — инвесторы рассчитывают на цену выше €40 за акцию, подчёркивают источники FT. Потенциальная оценка стоимости компании при такой цене бумаг составит около €13 млрд. Uber принадлежит доля в 19,5% в Delivery Hero.
  • Глава Uber Дара Хосровшахи встречался с председателем наблюдательного совета Delivery Hero Кристин Скоген Лунд для обсуждения возможной сделки. DoorDash, которая также потенциально заинтересована в покупке Delivery Hero, тоже контактировала с руководством немецкой компании.
  • Delivery Hero готова рассмотреть разные варианты, включая полную продажу бизнеса или выделение ближневосточного и корейского подразделений, отмечает FT. Потенциальная сделка продолжит консолидацию на рынке доставки еды — DoorDash купила британский сервис Deliveroo в октябре 2025 года за $4 млрд, в феврале 2025-го Prosus приобрела Just Eat за €4,1 млрд.
