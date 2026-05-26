«Группа Астра» купила 26% российского ИИ-разработчика AiB

По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, сумма сделки могла составить 100 млн рублей.Фото «Ведомости» О сделке газете рассказал представитель «Группы Астра». По его словам, покупка нужна для развития нового направления бизнеса «Астра ИИ». Компания интегрировать ИИ-решения в свои продукты, а также продавать их отдельно.Подробности сделки стороны не раскрыли. По данным «Контур Фокуса», ООО «АИБ» (юрлицо AiB) зарегистрировано в 2022 году и изначально на 100% принадлежало гендиректору Евгению Лысенко. В 2023-м в число учредителей с долей 33,3% вошёл Андрей Гантимуров. В мае 2025-го 49,36% перешли Владимиру Нелюбу, бывшему директору по науке и ИИ «Группы Астра» и нынешнему гендиректору «АИБ». Еще 26% получило ООО «Астра инвестиции».На сайте AiB говорится, что компания разрабатывает платформу, которая включает «универсальный конструктор ИИ с использованием блок-схем в нотации BPMN». В число её клиентов входят «Ростелеком», «Росатом», МФТИ и другие. Выручка ООО «АИБ» в 2025 году составила 93,3 млн рублей. Чистая прибыль — 42,3 млн рублей.Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили сумму сделки в 100 млн рублей, а весь бизнес AiB — в 300-350 млн рублей. Наиболее реалистичной нишей для «Астра ИИ» они называют корпоративные решения в регулируемых отраслях, где необходимы сертификация и совместимость с отечественной инфраструктурой.«Астра» — разработчик ПО, основной продукт которого — ОС Astra Linux. Текущую структуру акционеров компания не раскрывает. РБК со ссылкой на документы писало, что на 30 сентября 2025 года 60,3% принадлежали Денису Фролову. Источник издания говорит, что ещё около 15% — у гендиректора Ильи Сивцева, остальное — в свободном обращении на фондовом рынке.#новости #астра