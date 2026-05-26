Акции Nokia с начала 2026 года подорожали более чем на 140% — за счёт роста спроса на оптическое оборудование компании для дата-центров

Но большая часть выручки всё ещё приходится на сегмент мобильных сетей. Источник: BloombergК 17:20 мск 26 мая 2026 года акции Nokia выросли на 4,5% — с начала 2026-го бумаги компании подорожали более чем на 140%, достигнув макимума с 2008 года, пишет Bloomberg.Основным драйвером роста Nokia стал увеличившийся спрос на оптическое оборудование для дата-центров и ИИ-инфраструктуры. В первом квартале 2026 года продажи ИИ-направления финской компании выросли на 49% год к году.При этом связанный с ИИ бизнес всё ещё занимает «небольшую» долю от общей выручки Nokia — 8%. Сегмент мобильных сетей остаётся основным направлением для компании, но растёт медленно из-за сокращения расходов операторов и высокой конкуренции, отмечает Bloomberg.Импульс акциям Nokia также придала сделка с Nvidia, которая купила бумаги компании на $1 млрд в октябре 2025-го. Доля Nvidia в компании составила около 2,9%. CNBC писало, что сотрудничество может помочь укрепить новое позиционирование Nokia, которая до сих пор известна потребителям в основном благодаря мобильным телефонам.Таня БоброваГлава финской компании Джастин Хотард позиционирует её как западную альтернативу Huawei с «полным портфелем коммуникационного оборудования».