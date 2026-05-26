Рыночная капитализация производителя чипов Micron превысила $1 трлн в ходе торгов

Компания закрепила статус одного из главных победителей «ИИ-бума», отмечает Reuters.Источник: Justin Sullivan / Getty Images / BloombergРыночная капитализация Micron Technology в ходе торгов 26 мая 2026 года ненадолго превышала $1 трлн — впервые в истории компании, пишет Reuters.На 19:35 мск бумаги растут более чем на 17% и стоят $885 за штуку. Рыночная капитализация — около $999 млрд. Рост котировок произошёл на фоне того, как финансовая UBS повысила целевую цену акций с $535 до $1625, отмечает агентство.«Взрывной» рост спроса на ИИ привёл к мировому дефициту памяти, который производители чипов стремятся восполнить, напоминает CNBC. Он позволяет Micron, а также SK Hynix и Samsung повышать цены.Выручка Micron во втором квартале 2026 финансового года выросла на 196% год к году, почти до $23,9 млрд. Чистая прибыль — до $13,8 млрд против $1,6 млрд годом ранее. Капитальные затраты по итогам года превысят $25 млрд. В декабре 2025 года Micron объявила, что откажется от потребительского бренда Crucial и сосредоточится на выпуске чипов для дата-центров.Рыночная капитализация Samsung достигла $1 трлн в мае 2026 года, SK Hynix приближается к этой отметке, отмечает Reuters.Данила БычковТехника19 янв«ИИ поглощает большую часть доступных мощностей»: вице-президент Micron Маниш Бхатия заявил, что дефицит оперативной памяти сохранится и после 2026 года Компания начала строительство новых производственных мощностей в США, но первые чипы там начнут выпускать только к 2030 году. #новости #micron