Таня Боброва
Инвестиции

Рыночная капитализация производителя чипов SK Hynix превысила $1 трлн

В мае 2026 года этой отметки также достигли Samsung и Micron.

Источник: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images / CNBC
  • О том, что рыночная капитализация южнокорейской SK Hynix впервые превысила $1 трлн, пишет Reuters.
  • Акции SK Hynix в ходе торгов росли более чем на 14,9%, рыночная капитализация — до рекордных 1,68 трлн вон ($1,12 трлн). На закрытии торгов 27 мая 2026 года бумаги подорожали на 9,3%.
  • Цена акций SK Hynix более чем утроилась в 2026 году, отмечает WSJ. Производители чипов выигрывают на фоне развития ИИ-инфраструктуры — инвесторы активно вкладываются в сектор, поскольку спрос на чипы вряд ли снизится в ближайшее время, добавляет газета. Samsung, SK Hynix и Micron — крупнейшие игроки на рынке памяти.
  • В марте 2026 года Reuters писало, что SK Hynix запланировал подать конфиденциальную заявку на размещение акций на бирже США во второй половине 2026-го.
