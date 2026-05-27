Рыночная капитализация производителя чипов SK Hynix превысила $1 трлн

В мае 2026 года этой отметки также достигли Samsung и Micron.Источник: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images / CNBCО том, что рыночная капитализация южнокорейской SK Hynix впервые превысила $1 трлн, пишет Reuters.Акции SK Hynix в ходе торгов росли более чем на 14,9%, рыночная капитализация — до рекордных 1,68 трлн вон ($1,12 трлн). На закрытии торгов 27 мая 2026 года бумаги подорожали на 9,3%.Цена акций SK Hynix более чем утроилась в 2026 году, отмечает WSJ. Производители чипов выигрывают на фоне развития ИИ-инфраструктуры — инвесторы активно вкладываются в сектор, поскольку спрос на чипы вряд ли снизится в ближайшее время, добавляет газета. Samsung, SK Hynix и Micron — крупнейшие игроки на рынке памяти.В марте 2026 года Reuters писало, что SK Hynix запланировал подать конфиденциальную заявку на размещение акций на бирже США во второй половине 2026-го.Данила БычковТехника17 марГлава совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вон: «Дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года» Компания планирует нарастить производственные мощности в Южной Корее. #новости #skhynix