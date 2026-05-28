Артур Томилко
Инвестиции

«Яндекс» стал основным претендентом на покупку сервиса «Островок» — «Ъ»

Собственники последнего рассчитывают продать его за 20 млрд рублей, но покупатель готов заплатить не больше 15 млрд рублей, говорят источники газеты.

Источник: «Известия» 
  • Два других претендента на покупку «Островка» — «Авито» и «Суточно.ру» — отказались от продолжения переговоров, рассказали три собеседника «Ъ». Основным претендентом стали структуры «Яндекса».
  • По словам источников, ключевой вопрос переговоров — сумма сделки. В «Яндексе» рассчитывают купить сервис не более чем за 15 млрд рублей. Владельцы «Островка» планировали продать его за 27 млрд рублей, но затем снизили цену до 20 млрд рублей. Это связано в том числе с укреплением рубля, пояснил один из собеседников.
  • В сделку войдут бренд и контракты с отелями. Программная часть останется у владельца «Островка» Emerging Travel Group. Её планируют использовать для международных проектов.
  • Рыночная стоимость «Островка» составляет 9-12 млрд рублей, считает инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий. Рентабельность сервиса сейчас отрицательная, а на туристическом рынке спад, отмечает он. Совокупный объём бронирований летом 2026-го сократился на 12% год к году.
  • «Яндексу» поглощение конкурента позволит увеличить долю на рынке, считает один из собеседников «Ъ». По данным Travelline на начало мая 2026 года, на «Островок» приходится 24,8% продаж. Через «Яндекс Путешествия» и подконтрольную «Яндексу» Acase.ru проходило 34,9% продаж.
  • Если сделка состоится, «Яндекс» получит на российском рынке долю, сопоставимую с той, что была у Booking.com до 2022 года, отмечают опрошенные газетой эксперты. Левицкий считает, что поглощение потребует согласования ФАС и этот процесс «может быть непростым».
  • «Островок» в 2010 году основали Сергей Фаге и Кирилл Махаринский. Сервис принадлежит их американской компании Emerging Travel Group, пишет «Ъ». Российские юрлица контролирует Maletto Investments из ОАЭ.
  • Совокупная выручка трёх операционных компаний «Островка» («Тревелтек», «Бронирование гостиниц» и «Агентика Тревэл») в 2025 году составила больше 10 млрд рублей, чистый убыток — больше 1,8 млрд рублей, следует из данных «Контур Фокуса».
  • О планах по продаже «Островка» в ноябре 2025 года писали «Известия». В числе возможных покупателей издание называло в том числе «Турмашину».
47 комментариев