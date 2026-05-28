Данила Бычков
Инвестиции

Акции Nebius выросли на 10% после того, как фонд бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл долю в компании на $2,6 млрд

С начала 2026 года бумаги Nebius подорожали почти на 150%.

Источник: Bloomberg
  • К 14:55 мск 28 мая 2026 года акции Nebius на премаркете выросли на 10%, до отметки в $229,4. На закрытии торгов 27 мая 2026-го бумаги компании стоили $208,3.
  • Рост котировок Nebius связан с раскрытием доли фонда Situational Awareness бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера, пишет Stocktwits. Он владеет 12,41 млн акций компании класса A (5,6%) на $2,6 млрд.
  • Капитализация Nebius приблизалась к показателю CoreWeave — крупнейшей неооблачной компании (провайдеры, предоставляющие вычислительные мощности для ИИ), отмечает издание. Рыночная стоимость Nebius к закрытию торгов 27 мая 2026-го составляла $52,4 млрд, CoreWeave — $56,9 млрд.
  • Ашенбреннер основал фонд Situational Awareness в 2024 году после публикации одноимённого эссе, в котором прогнозировал появление «общего ИИ» (AGI) к 2027-му и резкий рост спроса на вычислительные мощности.
  • Situational Awareness инвестирует в связанные с ИИ компании, включая Nebius и CoreWeave. Портфель фонда на конец первого квартала 2026 года оценивался в $13,6 млрд по сравнению с $5,5 млрд в конце 2025-го.
  • Выручка Nebius в первом квартале 2026-го выросла на 684% год к году, до $399 млн. Капитальные расходы компании в первом квартале 2026 года составили около $2,5 млрд — средства потратили на расширение дата-центров, закупку чипов и оборудования.
  • Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ. Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.

