Anthropic привлекла $65 млрд при оценке в $965 млрд

И впервые обошла по оценке OpenAI, отмечает Boomberg.Источник: Pauline Pham / Dust / TechCrunchРаунд H воглавили Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital, рассказал стартап. Среди других инвесторов — Blackstone, DST Global, Brookfield, Capital Group и прочие. В раунд включены $15 млрд ранее анонсированных инвестиций, в том числе $5 млрд от Amazon.Оценка компании с учётом полученных денег — $965 млрд. Для сравнения: в сентябре 2025 года инвесторы оценили Anthropic в $183 млрд, в феврале 2026-го — в $380 млрд. Конкурирующая OpenAI весной 2026 года закрыла раунд на $122 млрд при оценке в $852 млрд.Новое финансирование позволит продолжить исследования в области безопасности и интерпретируемости, увеличить вычислительные мощности на фоне роста спроса на Claude и масштабировать продукты и партнёрства, отметила компания.По словам источников Bloomberg, Anthropic запланировала выйти на биржу в октябре 2026 года и привлечь около $60 млрд. Но окончательное решение относительно сроков и параметров IPO пока не принято, писало агентство. Размещение OpenAI, по данным собеседников WSJ, должно пройти в сентябре.WSJ писало, что по итогам второго квартала 2026 года Anthropic рассчитывает получить $10,9 млрд выручки и $559 млн операционной прибыли — первой для стартапа.Ася КарповаAIвчераAnthropic выпустила Claude Opus 4.8 и добавила пять уровней глубины «рассуждений» в чат-бота Также пообещала расширить доступ к линейке Mythos в ближайшие недели.#новости #anthropic