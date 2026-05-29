SpaceX скорректировала ожидаемую оценку перед выходом на биржу до $1,8 трлн — Bloomberg

До этого компания рассчитывала на капитализацию свыше $2 трлн.Источник: BloombergSpaceX ориентируется на оценку не менее $1,8 трлн по итогам первичного размещения акций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.В апреле 2026 года издание писало, что SpaceX собирается получить оценку свыше $2 трлн. Однако после консультаций с советниками и инвесторами целевой показатель снизили. При этом компания всё ещё рассчитывает привлечь до $75 млрд, что потенциально может сделать IPO крупнейшим в истории.SpaceX может определить цену размещения 11 июня, отмечает Bloomberg. 20 мая 2026 года компания подала публичную заявку на проведение IPO, заявив, что работает на «потенциально крупнейшем в истории человечества рынке», объём которого она оценила в $28,5 трлн.Также SpaceX раскрыла структуру управления. Илону Маску принадлежит 12,3% акций класса А и 93,6% акций класса В. Это даёт ему контроль над 85% голосов, поскольку акции класса B дают в 10 раз больше голосов.Артур ТомилкоПервичное размещение проведут на Nasdaq под тикером SPCX, но точную дату пока не назвали.