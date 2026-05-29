Акции Dell выросли на 36% — компания повысила прогноз по выручке из-за увеличения спроса на серверы для ИИ

В первом квартале 2027 финансового года выручка Dell выросла на 88% год к году. Источник: BloombergК 14:21 мск 29 мая 2026 года акции Dell на премаркете выросли на 36%, до $432,9. На закрытии торгов 28 мая 2026-го бумаги компании торговались по $317.Это произошло после того, как Dell повысила прогноз по выручке, пишет Bloomberg. По итогам 2027 финансового года, который завершится в январе 2027-го, компания планирует получить выручку в $167 млрд, хотя до этого ожидала $140 млрд. При этом аналитики прогнозировали выручку около $142 млрд.Прогноз пересмотрели из-за роста спроса на поставляемые Dell серверы для ИИ, отмечает Bloomberg. Их закупают облачные провайдеры, включая CoreWeave и Nscale, а также корпоративные клиенты и разработчики ИИ-моделей.Продажи серверов для ИИ принесут примерно $60 млрд по итогам 2027 года, ожидают в компании. Выручка Dell в первом квартале 2027 финансового года составила $43,8 млрд — рост на 88% год к году.#новости #dell