«Ъ» рассказал, что Wildberries & Russ может войти в капитал «Росгосстраха», но объединённая компания это отрицает

«Росгосстрах» принадлежит ВТБ. Там на запрос не ответили.Источник фото: «Ъ»О том, что Wildberries & Russ (РВБ) изучает возможность войти в капитал «Росгосстраха», рассказали два источника «Ъ» на финансовом рынке.По словам одного из них, сделка может составить не менее 50 млрд рублей. Если рассчитывать сумму по мультипликатору прибыли (0,8), то речь может идти о 70-71 млрд рублей, сказал управляющий партнёр Veta Илья Жарский.Некоторые аналитики допускают, что сделку проведут в формате обмена активами. Но для РВБ и денежная покупка «не должна стать проблемой».У РВБ уже есть страховое направление, но она развивает его с партнёрами. Владение своей страховой компанией позволит сэкономить на дистрибуции страховых продуктов и «перейти к полной монетизации страхового потока».В РВБ заявили, что планов покупать «Росгосстрах» нет. Однако в апреле компания также отрицала сообщения «о якобы альянсе ВТБ и Wildberries», а основательница маркетплейса Татьяна Ким называла их «полной чушью».Уже в мае ВТБ и Wildberries объявили, что первый купит 5% в «WB Банке». Позже первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что в рамках сделки ВТБ приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только уже обозначенные 5%.«Росгосстрах» работает с 1921 года. ВТБ получил компанию в конце 2022 года вместе с банком «Открытие». Своя страховая структура у ВТБ была, но он продал её «Согазу» в 2018 году.В мае 2026 года Пьянов говорил, что ВТБ «очень хочет» продать «Росгосстрах» в этом же году, но не уверен, что сможет.О том, что Wildberries рассматривает покупку страховой компании, «Ъ» писал ещё в октябре 2025 года, тоже ссылаясь на источники.