Полина Лааксо
Инвестиции

«Ъ» рассказал, что Wildberries & Russ может войти в капитал «Росгосстраха», но объединённая компания это отрицает

«Росгосстрах» принадлежит ВТБ. Там на запрос не ответили.

Источник фото: «Ъ»
  • О том, что Wildberries & Russ (РВБ) изучает возможность войти в капитал «Росгосстраха», рассказали два источника «Ъ» на финансовом рынке.
  • По словам одного из них, сделка может составить не менее 50 млрд рублей. Если рассчитывать сумму по мультипликатору прибыли (0,8), то речь может идти о 70-71 млрд рублей, сказал управляющий партнёр Veta Илья Жарский.
  • Некоторые аналитики допускают, что сделку проведут в формате обмена активами. Но для РВБ и денежная покупка «не должна стать проблемой».
  • У РВБ уже есть страховое направление, но она развивает его с партнёрами. Владение своей страховой компанией позволит сэкономить на дистрибуции страховых продуктов и «перейти к полной монетизации страхового потока».
  • В РВБ заявили, что планов покупать «Росгосстрах» нет. Однако в апреле компания также отрицала сообщения «о якобы альянсе ВТБ и Wildberries», а основательница маркетплейса Татьяна Ким называла их «полной чушью».
  • Уже в мае ВТБ и Wildberries объявили, что первый купит 5% в «WB Банке». Позже первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что в рамках сделки ВТБ приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только уже обозначенные 5%.
  • «Росгосстрах» работает с 1921 года. ВТБ получил компанию в конце 2022 года вместе с банком «Открытие». Своя страховая структура у ВТБ была, но он продал её «Согазу» в 2018 году.
  • В мае 2026 года Пьянов говорил, что ВТБ «очень хочет» продать «Росгосстрах» в этом же году, но не уверен, что сможет.
  • О том, что Wildberries рассматривает покупку страховой компании, «Ъ» писал ещё в октябре 2025 года, тоже ссылаясь на источники.

