SoftBank обошёл Toyota по капитализации и стал крупнейшей компанией Японии

Автопроизводитель удерживал лидерство больше 20 лет.Глава Softbank Масаёси Сон. Фото BloombergВ ходе торгов 1 июня 2026 года акции SoftBank на Токийской бирже выросли более чем на 14% по сравнению с уровнем 29 мая. На 12:00 мск их стоимость составляет 8541 иен за бумагу.Рыночная капитализация достигла 48,89 трлн иен (около $250 млрд). По этому показателю она обошла Toyota и стала крупнейшей компанией Японии, пишет FT. Бумаги автопроизводителя 1 июня подешевели на 4,5%, а рыночная оценка опустилась до 37,93 трлн иен (около $240 млрд).Японский технологический индекс Nikkei 225 в ходе торгов также установил исторический рекорд, преодолев отметку в 67 тысяч пунктов. С начала года он вырос почти на 30%.Toyota оставалась крупнейшей японской компанией с 2003 года. Однако с марта 2026 года, когда пиковая цена акций концерна достигала 3800 иен, бумаги потеряли почти 24%. Акции Softbank за тот же период выросли более чем двое.Опрошенные FT аналитики объясняют рост SoftBank «ажиотажем вокруг ИИ». В частности, компания выступает одним из крупнейших инвесторов OpenAI и владеет долей примерно в 13%, а также участвует в проекте по строительству ИИ-инфраструктуры Stargate.Осенью 2025-го Reuters писало, что SoftBank для выполнения своих обязательств перед OpenAI целиком продала долю в Nvidia — более 32 млн акций на сумму около $5,8 млрд, а также часть доли в мобильном операторе T-Mobile на сумму более $9,1 млрд.В марте 2026 года SoftBank получила рекордный в своей истории кредит на $40 млрд для новых инвестиций в OpenAI. Некоторые аналитики высказывали опасения по поводу масштабов инвестиций SoftBank, а агентство S&P Global даже понизило кредитный рейтинг японской компании до «негативного».В мае 2026-го SoftBank отчиталась за четвёртый квартал 2025 финансового года — чистая прибыль утроилась год к году и достигла $11,6 млрд. Главным фактором роста стала доля в OpenAI, которая подорожала на $45 млрд.#новости #softbank