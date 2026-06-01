Евгения Евсеева
Инвестиции

Стоимость акций LG выросла на 30% на фоне сообщений о встрече её руководства с главой Nvidia и надежд инвесторов на укрепление сотрудничества в области ИИ

Сейчас компания использует платформу Nvidia Omniverse для цифрового моделирования «умных» заводов.

Источник: LG 
  • На 15:42 мск 1 июня 2026 года акции растут на 29,86%, их стоимость достигла 380,5 тысячи корейских вон. Как пишет Bloomberg, котировки выросли благодаря слухам о встрече главы LG Ку Кван Мо с главой Nvidia Дженсеном Хуангом.
  • По данным The Chosun Daily, встреча должна состояться 5 июня 2026 года. Кроме Ку Кван Мо Хуанг встретится также с главами SK Group, Hyundai и Naver. Они обсудят сотрудничество в области «физического» ИИ — связанного с роботами и беспилотными автомобилями.
  • Новости укрепили надежды инвесторов на расширение сотрудничества LG и Nvidia в области искусственного интеллекта и робототехники, отмечает издание.
  • По словам эксперта Meritz Securities Хван Су Ук, встреча — не разовое корпоративное мероприятие, а сигнал о том, какую роль Южная Корея будет играть в мировой стратегии Nvidia по расширению ИИ-инфраструктуры.

