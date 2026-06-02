Артур Томилко
Инвестиции

Alphabet запланировала привлечь $80 млрд за счёт выпуска акций на развитие ИИ-инфраструктуры

Одним из инвесторов выступит Berkshire Hathaway, которая вложит $10 млрд.

Фото Reuters 
  • Alphabet (материнская компания Google) планирует разместить на рынке акции на $40 млрд. Речь идёт не о разовом дополнительном размещении (SPO), а о постепенной продаже небольших пакетов бумаг на бирже по текущим котировкам, пишет Bloomberg. Процесс запустят в третьем квартале 2026 года.
  • Компания также проведёт частное размещение обычных и привилегированных акций на сумму $30 млрд. Ещё $10 млрд в Alphabet инвестирует Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
  • В совокупности эти операции станут «одной из крупнейших сделок с акциями за всю историю», отмечает агентство. Деньги направят на финансирование вычислительной инфраструктуры и разработку новых ИИ-решений.
  • В отчёте за 2025 год Alphabet рассказала о планах увеличить капитальные затраты в 2026-м до $175-185 млрд. Верхняя граница прогноза больше чем вдвое превышает расходы компании в 2025 году.
  • В феврале 2026-го Alphabet провела крупнейшее в своей истории размещение облигаций в США и привлекла $20 млрд на финансирование ИИ-проектов. В апреле компания также увеличила прогноз по капитальным затратам до $180-190 млрд.

