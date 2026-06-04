Финтех Plata бывших топ-менеджеров «Тинькофф» привлёк $300 млн в виде займа

В апреле 2026 года стартап оценили в $5 млрд.Источник: BloombergФинтех получил $300 млн от Oaktree Capital Management, Macquarie Group, Fasanara Capital и Banco Covalto. Эти средства стали частью кредитной линии на $500 млн, пишет Bloomberg.В феврале 2026 года компания получила банковскую лицензию в Мексике и начала работать как полноценный банк. За первый месяц после получения лицензии Plata привлекла $213 млн депозитов.Запуск Plata оказался «более сильным», чем у конкурентов на мексиканском рынке, включая Revolut и Openbank, отмечает Bloomberg.В апреле 2026 года финтех привлёк $405 млн при оценке в $5 млрд. В октябре 2025 года оценка составляла $3,1 млрд.Plata запустили в 2023 году бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов. В феврале 2025 года Олег Тиньков рассказывал, что консультирует компанию и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике».Артур ТомилкоИнвестиции26.06.2025Олег Тиньков и Майкл Калви рассказали, что выступили ранними инвесторами мексиканского финтех-стартапа Plata выходцев из «Тинькофф» На старте проекта они вместе с другими топ-менеджерами вложили суммарно $300 млн, сообщили предприниматели в интервью журналистке Елизавете Осетинской. #plata #новости