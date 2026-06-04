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Данила Бычков
Инвестиции

Финтех Plata бывших топ-менеджеров «Тинькофф» привлёк $300 млн в виде займа

В апреле 2026 года стартап оценили в $5 млрд.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Финтех получил $300 млн от Oaktree Capital Management, Macquarie Group, Fasanara Capital и Banco Covalto. Эти средства стали частью кредитной линии на $500 млн, пишет Bloomberg.
  • В феврале 2026 года компания получила банковскую лицензию в Мексике и начала работать как полноценный банк. За первый месяц после получения лицензии Plata привлекла $213 млн депозитов.
  • Запуск Plata оказался «более сильным», чем у конкурентов на мексиканском рынке, включая Revolut и Openbank, отмечает Bloomberg.
  • В апреле 2026 года финтех привлёк $405 млн при оценке в $5 млрд. В октябре 2025 года оценка составляла $3,1 млрд.
  • Plata запустили в 2023 году бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов. В феврале 2025 года Олег Тиньков рассказывал, что консультирует компанию и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике».
Артур Томилко
Инвестиции
Олег Тиньков и Майкл Калви рассказали, что выступили ранними инвесторами мексиканского финтех-стартапа Plata выходцев из «Тинькофф»

На старте проекта они вместе с другими топ-менеджерами вложили суммарно $300 млн, сообщили предприниматели в интервью журналистке Елизавете Осетинской.

Майкл Калви и Олег Тиньков. Скриншот vc.ru

#plata #новости

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