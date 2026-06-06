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Данила Бычков
Инвестиции

FT: Meta* запланировала привлечь «десятки миллиардов долларов» за счёт выпуска акций для финансирования ИИ-инфраструктуры

Капитальные расходы компании в 2026 году вырастут до примерно $145 млрд.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • В Meta* обсуждают разные варианты финансирования, включая размещение акций на «десятки миллиардов долларов», пишет Financial Times со ссылкой на источники. Компания ищет дополнительные источники финансирования для ИИ-инфраструктуры.
  • В 2026 году капитальные расходы Meta* вырастут до $145 млрд, а в 2027-м компания нарастит их ещё больше, отмечает издание. Обсуждения в Meta* активизировались после размещения Alphabet на $85 млрд, подчёркивает FT.
  • Представитель компании в комментарии FT заявил, что Meta* продолжит искать «самые гибкие» варианты привлечения средств для «поддержки возможностей ИИ». При этом окончательное решение о размещении акций ещё не принято.
  • К закрытию торгов 5 июня 2026 года акции Meta* упали на 5,5%, до $593 за бумагу. Падение усилилось после публикации FT о возможном размещении акций.
Артур Томилко
Инвестиции
Alphabet запланировала привлечь $80 млрд за счёт выпуска акций на развитие ИИ-инфраструктуры

Одним из инвесторов выступит Berkshire Hathaway, которая вложит $10 млрд.

Фото Reuters 

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta

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