Revolut ведёт переговоры о вторичной продаже акций при оценке в $115 млрд — Bloomberg

В ноябре 2025-го компанию оценили в $75 млрд.Источник: BloombergФинтех рассматривает проведение вторичной продажи акций при оценке в $115 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сделка позволит ранним инвесторам и сотрудникам Revolut продать часть своих бумаг.Формальный процесс вторичной продажи может начаться уже в июне 2026 года, отмечает издание, но детали сделки ещё обсуждаются — Revolut пока оценивает интерес инвесторов.Если оценка Revolut достигнет $115 млрд, гендиректор компании Николай Сторонский получит дополнительные акции, которые увеличат стоимость его доли как минимум до $36 млрд, подчёркивает Bloomberg.В ноябре 2025 года компания закрыла сделку по продаже акций сотрудников при оценке в $75 млрд, что позволило Revolut закрепить статус «самого дорого стартапа Европы», писало Bloomberg.В начале июня 2026 года сооснователь и технический директор Revolut Влад Яценко сообщил, что покинут свою должность 1 июля 2026-го. Он перейдёт в совет директоров Revolut в статусе неисполнительного директора.#новости #revolut