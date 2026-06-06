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Данила Бычков
Инвестиции

Revolut ведёт переговоры о вторичной продаже акций при оценке в $115 млрд — Bloomberg

В ноябре 2025-го компанию оценили в $75 млрд.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Финтех рассматривает проведение вторичной продажи акций при оценке в $115 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сделка позволит ранним инвесторам и сотрудникам Revolut продать часть своих бумаг.
  • Формальный процесс вторичной продажи может начаться уже в июне 2026 года, отмечает издание, но детали сделки ещё обсуждаются — Revolut пока оценивает интерес инвесторов.
  • Если оценка Revolut достигнет $115 млрд, гендиректор компании Николай Сторонский получит дополнительные акции, которые увеличат стоимость его доли как минимум до $36 млрд, подчёркивает Bloomberg.
  • В ноябре 2025 года компания закрыла сделку по продаже акций сотрудников при оценке в $75 млрд, что позволило Revolut закрепить статус «самого дорого стартапа Европы», писало Bloomberg.
  • В начале июня 2026 года сооснователь и технический директор Revolut Влад Яценко сообщил, что покинут свою должность 1 июля 2026-го. Он перейдёт в совет директоров Revolut в статусе неисполнительного директора.

#новости #revolut

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