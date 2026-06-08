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Артур Томилко
Инвестиции

Nvidia объявила о пакете соглашений с южнокорейскими SK Hynix, LG, Hyundai и Naver — они касаются поставок чипов, строительства дата-центров и развития роботехники

После этого индекс Kospi упал на 8,3%.

Председатель SK Group Чей Тэ-вон и глава Nvidia Дженсен Хуанг. Фото Reuters
Председатель SK Group Чей Тэ-вон и глава Nvidia Дженсен Хуанг. Фото Reuters
  • О сделках объявили в ходе поездки главы Nvidia Дженсена Хуанга в Южную Корею. Компания заключила соглашения с SK Hynix, SK Telecom, Naver, Doosan, LG и Hyundai, пишет Reuters.
  • В частности, с SK Hynix договорились о «многолетнем» технологическом партнёрстве. Южнокорейская компания останется крупнейшим партнёром Nvidia по производству памяти и будет поставлять «передовые» чипы для дата-центров. Сумму сделки не раскрыли. По словам Хуанга, Nvidia уже закупает у SK Hynix чипы на «миллиарды долларов».
  • Оператор SK Telecom сообщил, что планирует создать в Южной Корее облачную платформу для ИИ мощностью 1 ГВт на базе технологий Nvidia. Первый дата‑центр должен заработать в 2027 году.
  • Южнокорейский ИТ-холдинг Naver (управляет крупнейшим в стране поисковиком) также собирается использовать технологии Nvidia в своих дата-центрах. А производитель роботов Doosan планирует предоставить Nvidia свои «энергетические решения» для ЦОДов и получить доступ к «ИИ-решениям для физического мира».
  • Кроме того, Хуанг рассказал, что Nvidia сотрудничает с LG в области электроники и производства человекоподобных роботов с ИИ. Компании вместе «разрабатывают архитектуру» будущих дата‑центров.
  • Он также заявил об «углублении» сотрудничества с Hyundai в сферах автономного транспорта, робототехники и автоматизации производства. Автопроизводитель среди прочего планирует построить совместно с Nvidia дата-центр в Сэмангыме. Хуанг называет проект «долиной ИИ».
  • На фоне объявлений о соглашениях и планах южнокорейский индекс Kospi упал больше чем на 8%. Акции SK Hynix упали на 10%, Hyundai — на 8%, LG — на 11%. По словам аналитиков Bloomberg, инвесторы начали фиксировать прибыль по бумагам технологических компаний.
  • Хуанг назвал распродажу акций «возможностью для покупки». По его мнению, развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта находится «на раннем этапе», поэтому предпосылки для дальнейшего роста рынка сохраняются.

#новости #nvidia

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