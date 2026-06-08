Nvidia объявила о пакете соглашений с южнокорейскими SK Hynix, LG, Hyundai и Naver — они касаются поставок чипов, строительства дата-центров и развития роботехники

После этого индекс Kospi упал на 8,3%. Председатель SK Group Чей Тэ-вон и глава Nvidia Дженсен Хуанг. Фото ReutersО сделках объявили в ходе поездки главы Nvidia Дженсена Хуанга в Южную Корею. Компания заключила соглашения с SK Hynix, SK Telecom, Naver, Doosan, LG и Hyundai, пишет Reuters.В частности, с SK Hynix договорились о «многолетнем» технологическом партнёрстве. Южнокорейская компания останется крупнейшим партнёром Nvidia по производству памяти и будет поставлять «передовые» чипы для дата-центров. Сумму сделки не раскрыли. По словам Хуанга, Nvidia уже закупает у SK Hynix чипы на «миллиарды долларов».Оператор SK Telecom сообщил, что планирует создать в Южной Корее облачную платформу для ИИ мощностью 1 ГВт на базе технологий Nvidia. Первый дата‑центр должен заработать в 2027 году.Южнокорейский ИТ-холдинг Naver (управляет крупнейшим в стране поисковиком) также собирается использовать технологии Nvidia в своих дата-центрах. А производитель роботов Doosan планирует предоставить Nvidia свои «энергетические решения» для ЦОДов и получить доступ к «ИИ-решениям для физического мира».Кроме того, Хуанг рассказал, что Nvidia сотрудничает с LG в области электроники и производства человекоподобных роботов с ИИ. Компании вместе «разрабатывают архитектуру» будущих дата‑центров.Он также заявил об «углублении» сотрудничества с Hyundai в сферах автономного транспорта, робототехники и автоматизации производства. Автопроизводитель среди прочего планирует построить совместно с Nvidia дата-центр в Сэмангыме. Хуанг называет проект «долиной ИИ».На фоне объявлений о соглашениях и планах южнокорейский индекс Kospi упал больше чем на 8%. Акции SK Hynix упали на 10%, Hyundai — на 8%, LG — на 11%. По словам аналитиков Bloomberg, инвесторы начали фиксировать прибыль по бумагам технологических компаний.Хуанг назвал распродажу акций «возможностью для покупки». По его мнению, развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта находится «на раннем этапе», поэтому предпосылки для дальнейшего роста рынка сохраняются.#новости #nvidia