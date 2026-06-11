Amazon договорилась с банками о кредитной линии на $17,5 млрд для финансирования ИИ — компания сможет использовать деньги до сентября 2026 года

Капитальные расходы корпорации в 2026-м составят около $200 млрд.Источник: BloombergДеньги выделили Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, HSBC и другие банки, пишет Bloomberg. Amazon получила кредитную линию на $17,5 млрд с процентной ставкой до 4,5% годовых — компания сможет использовать её до конца сентября 2026 года, каждое заимствование она должна будет погасить в течение трёх лет.Деньги направят на «общекорпоративные цели», включая инвестиции в бизнес, будущие капитальные расходы и погашение долга. Также кредит может помочь Amazon финансировать инвестиции в разработчиков ИИ, включая OpenAI и Anthropic, считают опрошенные изданием аналитики.Капитальные расходы компании в 2026 году составят около $200 млрд. В июне 2026-го Amazon также разместила облигации в канадских долларах на $10 млрд. По данным Bloomberg, на конец марта 2026 года долг компании превышал $225 млрд — за год до этого он составлял примерно $150 млрд.Деньги на развитие ИИ планируют привлекать и другие крупные техкомпании. Например, Alphabet намерена привлечь $80 млрд за счёт продажи акций. Meta* также собирается выпустить акции на «десятки миллиардов долларов».*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #amazon