IPO SpaceX усилило интерес инвесторов ко всему космическому сектору и связанным с космосом компаниям — WSJ

Финансирование активно привлекают разработчики спутников, космических кораблей, лазерной связи и другой инфраструктуры. Источник: Stock Space SpaceX провела IPO 11 июня 2026 года. Компания разместила 555,6 млн обыкновенных акций по цене $135 за штуку и привлекла $75 млрд, а её оценка составила $1,77 трлн. Бумаги начали продаваться на Nasdaq 12 июня: торги открылись на отметке $150 за акцию — в первые минуты цена выросла до $160. На премаркете 15 июня котировки достигли $169 (+5,23%).Успех SpaceX, увенчавшийся крупнейшим в истории IPO, привлёк интерес инвесторов ко всей космической отрасли, пишет WSJ. По данным PitchBook, объём венчурного финансирования американских космических компаний (без учёта SpaceX) в 2025 году достиг $7,1 млрд против $2,5 млрд в 2024-м.В 2026‑м приток капитала продолжился. Разработчик систем лазерной связи Observable Space получил $90 млн. Northwood Space, развивающая наземную космическую инфраструктуру, привлекла $100 млн. В производителя космической электроники CesiumAstro вложили $470 млн акционерного капитала и финансирования.«Инвесторы начали видеть реальные бизнес‑модели и возможность заработка [на космосе]», — говорит Джон Гедмарк, глава производителя спутников Astranis. До этого крупные инвесторы избегали проектов, связанных с космосом, но отрасль «показала результаты» и потенциал прибыли, добавляет руководитель энергетического стартапа Star Catcher Industries Эндрю Раш.Бывший топ-менеджер SpaceX Том Мюллер считает, что космический сектор был «на подъёме» ещё до объявления об IPO SpaceX, но теперь получил «дополнительный импульс». Его новый стартап Impulse Space также недавно привлёк около $500 млн, отмечает WSJ.Однако масштабный приток инвестиций в космический сектор связан с высокими рисками, напоминают собеседники издания. В таких проектах один технический сбой может обернуться банкротством. Запас прочности есть у крупных игроков вроде SpaceX и Blue Origin, но не у стартапов.Кроме того, инвесторы уже «обжигались» на космических компаниях, напоминает WSJ. В 2021 году несколько таких проектов привлекли капитал и вышли на биржу через слияние с компаниями-«пустышками», но показали «слабые результаты». Так, Virgin Orbit Ричарда Брэнсона, запускавшая ракеты с помощью Boeing 747, через полгода после IPO подала заявление о банкротстве и прекратила деятельность.Теперь руководители стартапов говорят, что стараются учитывать реальный спрос и принимать «продуманные» решения при разработке. Основным заказчиком для многих компаний выступает Пентагон, который может получить дополнительно $1,5 трлн из бюджета США. Эти деньги позволят увеличить финансирование в том числе космических программ.#новости #космос