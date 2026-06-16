Китайская DeepSeek привлекла первые инвестиции — $7,4 млрд при оценке свыше $50 млрд

Большинство инвесторов не получат право голоса и не смогут продать свои доли в течение пяти лет. Источник: BloombergИИ-стартап привлёк более 50 млрд юаней (около $7,4), пишет Reuters со ссылкой на The Information. Сделка получила «необычную» структуру, которая должна была помочь сохранить контроль над компанией за основателем и гендиректором DeepSeek Лян Вэньфэном.Участники раунда вкладывали деньги не напрямую в DeepSeek, а в компанию под управлением стартапа. Большинство инвесторов не получат право голоса и не смогут продать свои доли в течение пяти лет.Исключением стал Национальный фонд инвестиций в ИИ, отмечает Reuters. Он вложил деньги в DeepSeek, сохранил право голоса и не подпадёт под пятилетний запрет на продажу доли.По итогам раунда оценка DeepSeek превысила $50 млрд. В апреле 2026 года источники The Information говорили, что стартап обсуждает привлечение как минимум $300 млн при оценке $10 млрд. Затем, по их словам, оценка выросла до $20 млрд. После, по данным FT, — до $45 млрд.Bloomberg писало, что DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, сооснователь которого Вэньфэн запустил проект в 2023 году. Это помогало стартапу не привлекать внешний капитал.Широкое внимание DeepSeek привлекла после релиза превью-версии модели R1 в ноябре 2024 года и её полной версии в начале 2025-го. В апреле 2026 года компания представила модели V4-Pro с 1,6 трлн параметров и V4-Flash c 248 млрд параметров.#новости #deepseek