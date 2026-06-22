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Данила Бычков
Инвестиции

Акции фотобанка Getty Images выросли почти на 170% после заключения лицензионного соглашения с OpenAI

Компании не раскрыли финансовые условия сделки.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • На пике акции Getty Images на премаркете 22 июня 2026 года дорожали более чем на 200%, к 13:26 мск рост замедлился до 166% — до $1,05 за бумагу.
  • Рост акций компании последовал за заключением лицензионного соглашения с OpenAI, пишет Bloomberg. Изображения из библиотеки Getty Images будут отображаться в ответах ChatGPT.
  • Компании не раскрыли финансовые условия сделки, также неизвестно, будут ли изображения фотобанка использоваться для обучения моделей OpenAI.
  • С начала 2026 года акции Getty Images упали на 55% из-за опасений, что разработчики ИИ могут забрать часть бизнеса фотобанков за счёт генерации реалистичных изображений, отмечает Bloomberg.
  • В сентябре 2022 года Getty Images запретила пользователям загружать и продавать изображения, созданные нейросетями. Так компания рассчитывала обезопасить себя и своих клиентов от юридических угроз из-за потенциального нарушения авторских прав.
Полина Лааксо
Право
Британский суд решил, что разработчик Stable Diffusion не нарушил авторские права по иску Getty Images об использовании фотографий для «обучения» ИИ

#новости #gettyimages

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