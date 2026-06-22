Акции фотобанка Getty Images выросли почти на 170% после заключения лицензионного соглашения с OpenAI

Компании не раскрыли финансовые условия сделки. Источник: BloombergНа пике акции Getty Images на премаркете 22 июня 2026 года дорожали более чем на 200%, к 13:26 мск рост замедлился до 166% — до $1,05 за бумагу.Рост акций компании последовал за заключением лицензионного соглашения с OpenAI, пишет Bloomberg. Изображения из библиотеки Getty Images будут отображаться в ответах ChatGPT.Компании не раскрыли финансовые условия сделки, также неизвестно, будут ли изображения фотобанка использоваться для обучения моделей OpenAI.С начала 2026 года акции Getty Images упали на 55% из-за опасений, что разработчики ИИ могут забрать часть бизнеса фотобанков за счёт генерации реалистичных изображений, отмечает Bloomberg.В сентябре 2022 года Getty Images запретила пользователям загружать и продавать изображения, созданные нейросетями. Так компания рассчитывала обезопасить себя и своих клиентов от юридических угроз из-за потенциального нарушения авторских прав.Полина ЛааксоПраво04.11.2025Британский суд решил, что разработчик Stable Diffusion не нарушил авторские права по иску Getty Images об использовании фотографий для «обучения» ИИ Getty Images обратилась в лондонский суд в январе 2023 года. #новости #gettyimages