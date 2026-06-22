Meta* инвестирует $900 млн в индийский финтех Cred — его основателя планируют назначить новым главой WhatsApp*

Он отойдёт от управления стартапом, но останется акционером. Источник: WikipediaMeta* получит около 20% финтеха Cred, ежемесячное количество пользователей которого превышает 17 млн человек, пишет Bloomberg. Основатель стартапа Кунал Шах перейдёт в корпорацию и станет новым главой WhatsApp*.Он сменит на посту Уилла Кэткарта, который руководил мессенджером около семи лет и за это время более чем удвоил его аудиторию — до 3 млрд активных ежемесячных пользователей. Кэткарт останется в Meta* и займётся созданием потребительских приложений и продуктов с использованием ИИ, отмечает издание.Шах будет заниматься развитием новых направлений бизнеса WhatsApp*, включая рекламу и подписки. Он переедет из Индии в США и будет работать в штаб-квартире Meta* в Калифорнии.Meta* не первый раз инвестирует в перспективную компанию, а затем привлекает её основателя на ключевую роль, отмечает Bloomberg. В 2025 году компания инвестировала $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI и наняла её сооснователя Александра Вана для руководства лабораторией «суперинтеллекта».Cred основали в 2018 году. Сервис выплачивает пользователям бонусы за своевременное погашение задолженности по кредитным картам, а также помогает отслеживать и анализировать расходы. В мае 2025 года компания привлекла $75 млн при оценке в $3,5 млрд.*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta #whatsapp