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Таня Боброва
Инвестиции

Акции Alphabet падали на 7,2% на фоне ухода из компании двух ведущих ИИ-специалистов за неделю

Один переходит в OpenAI, второй — в Anthropic.

Источник: Matthias Balk via Getty Images / Quartz
Источник: Matthias Balk via Getty Images / Quartz
  • В ходе торгов 22 июня 2026 года акции Alphabet (материнская компания Google) падали на 7,2%, что стало самым большим внутридневным падением с февраля 2026 года, пишет Bloomberg. На 21:04 мск бумаги теряют 5,63% и стоят $346,8 за штуку.
  • Бумаги дешевеют на фоне ухода из Google одних из ключевых сотрудников, отмечает агентство. 18 июня соруководитель разработки ИИ-моделей Gemini и вице-президент по разработке Ноам Шазир сообщил о переходе в OpenAI.
  • Он работал в Google с 2000 года, в 2021-м запустил с коллегой платформу с чат-ботами Character AI, а в 2024-м вернулся в корпорацию. Шазир также был соавтором работы Attention is All You Need об архитектуре моделей-трансформеров от 2017 года, которая поспособствовала «буму ИИ».
  • 19 июня об уходе из Google DeepMind сообщил старший научный сотрудник Джон Джампер. Он в 2024 году вместе с гендиректором DeepMind Демисом Хассабисом получил Нобелевскую премию по химии за разработку ИИ-модели, которая смогла решить проблему «50-летней давности» — предсказание сложных структур белка по аминокислотной последовательности. Джампер присоединится к Anthropic.
  • Аналитик DA Davidson Гил Лурия отметил, что уход двух ведущих ИИ-специалистов подряд поднимает вопрос, не проигрывает ли Google конкурентам в борьбе за таланты.

#google #новости

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