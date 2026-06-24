Глава GameStop Райан Коэн отказался от потенциального пакета вознаграждения на $35 млрд ради поглощения eBay

В мае 2026 года сеть видеоигровых магазинов предложила выкупить торговую платформу за $56 млрд, но та отклонила сделку.Райан Коэн. Источник: NYTСовет директоров GameStop одобрил компенсационный пакет для Коэна в январе 2026 года. Он предусматривает вознаграждения в $35 млрд при улучшении финансовых показателей компании и увеличении её рыночной капитализации в десять раз, пишет Reuters.Однако Коэн отказался от предложенной компенсации, чтобы «сосредоточиться на операционных результатах и планах по поглощению eBay». В ближайшее время он также планирует опубликовать «дополнительные материалы», касающиеся планов по eBay и обоснования сделки.WSJ узнала о планах GameStop по покупке eBay в начале мая 2026 года. При этом рыночная капитализация GameStop на тот момент составляла около $11 млрд, а eBay — примерно $45 млрд. На конец марта 2026-го на счетах GameStop было около $9 млрд свободных денег.4 мая GameStop официально предложила выкупить eBay за $56 млрд. На 50% сделку планировали обеспечить деньгами, остальное — акциями GameStop. Коэн тогда заявил, что планирует превратить eBay в «серьёзного конкурента Amazon», а если предложение не примут, то он «вступит в борьбу за место в совете директоров» и обратится напрямую к акционерам платформы.12 мая eBay отклонила предложение. Компания отметила, что оно для неё «непривлекательное» и «не вызывает доверия». Она также усомнилась в финансовой состоятельности сделки и указала, что слияние двух компаний может привести к финансовым и операционным рискам.Полина ЛааксоИнвестиции9 мая«Гендиректором GameStop я быть не хотел, а главой eBay стать хочу и сделаю всё, чтобы его выкупить» Зачем руководителю видеоигровой офлайн-сети маркетплейс, который в четыре раза крупнее.GameStop — американская сеть видеоигровых магазинов, которая до 2021 года считалась «умирающим бизнесом», а крупные венчурные фонды ставили на падение её акций. Однако в январе 2021-го трейдеры-любители запустили кампанию на Reddit, в TikTok и Discord и смогли поднять стоимость акций компании на 1745%.После резкого роста акций хедж-фонд Melvin потерял $7 млрд за месяц. Он был основным игроком, который ставил на понижение. К маю 2022 года фонд объявил о закрытии.В сентябре 2022 года Netflix выпустил документальный мини-сериал об истории с GameStop. А в 2023 году представил художественный фильм «Дурные деньги» о трейдерах с Reddit, которые подняли акции GameStop.#новости #gamestop #ebay