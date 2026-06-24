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Артур Томилко
Инвестиции

Глава GameStop Райан Коэн отказался от потенциального пакета вознаграждения на $35 млрд ради поглощения eBay

В мае 2026 года сеть видеоигровых магазинов предложила выкупить торговую платформу за $56 млрд, но та отклонила сделку.

Райан Коэн. Источник: NYT
Райан Коэн. Источник: NYT
  • Совет директоров GameStop одобрил компенсационный пакет для Коэна в январе 2026 года. Он предусматривает вознаграждения в $35 млрд при улучшении финансовых показателей компании и увеличении её рыночной капитализации в десять раз, пишет Reuters.
  • Однако Коэн отказался от предложенной компенсации, чтобы «сосредоточиться на операционных результатах и планах по поглощению eBay». В ближайшее время он также планирует опубликовать «дополнительные материалы», касающиеся планов по eBay и обоснования сделки.
  • WSJ узнала о планах GameStop по покупке eBay в начале мая 2026 года. При этом рыночная капитализация GameStop на тот момент составляла около $11 млрд, а eBay — примерно $45 млрд. На конец марта 2026-го на счетах GameStop было около $9 млрд свободных денег.
  • 4 мая GameStop официально предложила выкупить eBay за $56 млрд. На 50% сделку планировали обеспечить деньгами, остальное — акциями GameStop. Коэн тогда заявил, что планирует превратить eBay в «серьёзного конкурента Amazon», а если предложение не примут, то он «вступит в борьбу за место в совете директоров» и обратится напрямую к акционерам платформы.
  • 12 мая eBay отклонила предложение. Компания отметила, что оно для неё «непривлекательное» и «не вызывает доверия». Она также усомнилась в финансовой состоятельности сделки и указала, что слияние двух компаний может привести к финансовым и операционным рискам.
Полина Лааксо
Инвестиции
«Гендиректором GameStop я быть не хотел, а главой eBay стать хочу и сделаю всё, чтобы его выкупить»

Зачем руководителю видеоигровой офлайн-сети маркетплейс, который в четыре раза крупнее.

Райан Коэн. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Farticles%2Fryan-cohen-takes-stake-in-nordstrom-11675382489&postId=2918022" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">WSJ</a>
  • GameStop — американская сеть видеоигровых магазинов, которая до 2021 года считалась «умирающим бизнесом», а крупные венчурные фонды ставили на падение её акций. Однако в январе 2021-го трейдеры-любители запустили кампанию на Reddit, в TikTok и Discord и смогли поднять стоимость акций компании на 1745%.
  • После резкого роста акций хедж-фонд Melvin потерял $7 млрд за месяц. Он был основным игроком, который ставил на понижение. К маю 2022 года фонд объявил о закрытии.
  • В сентябре 2022 года Netflix выпустил документальный мини-сериал об истории с GameStop. А в 2023 году представил художественный фильм «Дурные деньги» о трейдерах с Reddit, которые подняли акции GameStop.

#новости #gamestop #ebay

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