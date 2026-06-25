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Данила Бычков
Инвестиции

Стартап Mirendil, разрабатывающий ИИ-инструменты, которые ускоряют создание других ИИ-моделей, привлёк $200 млн посевных инвестиций и стал «единорогом»

Компанию основали бывшие сотрудники Google и Anthropic.

Источник: WSJ
Источник: WSJ
  • В раунде приняли участие Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins и Nvidia, пишет The Wall Street Journal. Mirendil привлёк $200 млн при оценке в $1 млрд. Это одна из крупнейших оценок по итогам посевного раунда за «последние годы», отмечает издание.
  • Сооснователи стартапа — Бехнам Нейшабур и Харш Мехта, они вместе работали в Google и Anthropic, уйдя из второй в декабре 2025 года.
  • Идея Mirendil строится вокруг концепции «рекурсивного самоулучшения» — использования ИИ для ускорения разработки другого ИИ. Сооснователи стартапа считают, что это позволит исследователям в разных научных областях, включая медицину, создавать специализированные ИИ-модели.
  • Крупные разработчики ИИ, включая Anthropic, запрещают использовать свои модели для создания «любых продуктов или услуг», которые конкурируют с их сервисами, отмечает WSJ. В Anthropic заявляли, что это «стандартная практика».
  • Сейчас в Mirendil около 20 технических сотрудников, офис компании располагается в Сан-Франциско. Стартап планирует выпустить свою первую модель в «ближайшие месяцы».

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