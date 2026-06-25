Стартап Mirendil, разрабатывающий ИИ-инструменты, которые ускоряют создание других ИИ-моделей, привлёк $200 млн посевных инвестиций и стал «единорогом»

Компанию основали бывшие сотрудники Google и Anthropic.Источник: WSJВ раунде приняли участие Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins и Nvidia, пишет The Wall Street Journal. Mirendil привлёк $200 млн при оценке в $1 млрд. Это одна из крупнейших оценок по итогам посевного раунда за «последние годы», отмечает издание.Сооснователи стартапа — Бехнам Нейшабур и Харш Мехта, они вместе работали в Google и Anthropic, уйдя из второй в декабре 2025 года.Идея Mirendil строится вокруг концепции «рекурсивного самоулучшения» — использования ИИ для ускорения разработки другого ИИ. Сооснователи стартапа считают, что это позволит исследователям в разных научных областях, включая медицину, создавать специализированные ИИ-модели.Крупные разработчики ИИ, включая Anthropic, запрещают использовать свои модели для создания «любых продуктов или услуг», которые конкурируют с их сервисами, отмечает WSJ. В Anthropic заявляли, что это «стандартная практика».Сейчас в Mirendil около 20 технических сотрудников, офис компании располагается в Сан-Франциско. Стартап планирует выпустить свою первую модель в «ближайшие месяцы».#новости