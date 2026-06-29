Samsung и SK Hynix вместе с правительством Южной Кореи инвестируют $590 млрд в производство чипов

Большую часть суммы направят на строительство четырёх заводов в юго-западных регионах страны.Председатель совета директоров Samsung Ли Чжэ Ён и председатель совета директоров SK Чхве Тэ Вон. Фото Bloomberg Samsung, SK Hynix и власти Южной Кореи объявили о планах инвестировать $590 млрд в расширение производства микросхем на фоне дефицита чипов из-за «ИИ-бума», пишет FT.Инвестиции станут частью госпрограммы «Три мега‑проекта для большого рывка», направленной на развитие производства полупроводников, дата-центров и робототехники.Около $520 млрд потратят на строительство четырёх заводов по производству чипов в юго-западных регионах страны. Ещё примерно $52 млрд планируют вложить в создание «кластера по корпусированию чипов».Кроме того, в течение 15 лет Южная Корея собирается инвестировать около $19 млрд в разработку следующего поколения чипов памяти, ИИ‑процессоров и полупроводников для оборонной промышленности.В конце мая 2026 года рыночная капитализация SK Hynix превысила $1 трлн — вслед за Samsung и Micron. В июне 2026-го SK Hynix обошла Samsung и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи.Данила БычковИнвестиции24 июняПроизводитель чипов SK Hynix запланировал привлечь $29 млрд в ходе листинга на Nasdaq — размещение может стать одним из крупнейших в истории после IPO SpaceX Деньги направят на строительство заводов и новое оборудование. #новости #южнаякорея #samsung #skhynix