Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Приёмная
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Инвестиции

Samsung и SK Hynix вместе с правительством Южной Кореи инвестируют $590 млрд в производство чипов

Большую часть суммы направят на строительство четырёх заводов в юго-западных регионах страны.

Председатель совета директоров Samsung Ли Чжэ Ён и председатель совета директоров SK Чхве Тэ Вон. Фото Bloomberg 
Председатель совета директоров Samsung Ли Чжэ Ён и председатель совета директоров SK Чхве Тэ Вон. Фото Bloomberg 
  • Samsung, SK Hynix и власти Южной Кореи объявили о планах инвестировать $590 млрд в расширение производства микросхем на фоне дефицита чипов из-за «ИИ-бума», пишет FT.
  • Инвестиции станут частью госпрограммы «Три мега‑проекта для большого рывка», направленной на развитие производства полупроводников, дата-центров и робототехники.
  • Около $520 млрд потратят на строительство четырёх заводов по производству чипов в юго-западных регионах страны. Ещё примерно $52 млрд планируют вложить в создание «кластера по корпусированию чипов».
  • Кроме того, в течение 15 лет Южная Корея собирается инвестировать около $19 млрд в разработку следующего поколения чипов памяти, ИИ‑процессоров и полупроводников для оборонной промышленности.
  • В конце мая 2026 года рыночная капитализация SK Hynix превысила $1 трлн — вслед за Samsung и Micron. В июне 2026-го SK Hynix обошла Samsung и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи.
Данила Бычков
Инвестиции
Производитель чипов SK Hynix запланировал привлечь $29 млрд в ходе листинга на Nasdaq — размещение может стать одним из крупнейших в истории после IPO SpaceX

Деньги направят на строительство заводов и новое оборудование.

Источник: Bloomberg

#новости #южнаякорея #samsung #skhynix

3
2