Объединённая компания Wildberries & Russ купила мажоритарную долю в «Еаптеке»

Детали сделки не раскрыли.Фото «Ъ» О покупке мажоритарной доли в сервисе заказа лекарств «Ведомостям» рассказал представитель RWB (объединённая компания Wildberries и Russ). До этого 100% «Еаптеки» принадлежали структурам предпринимателя Алексея Репика. Осенью 2025 года они консолидировали актив, выкупив 45% у «Сбера».Размер доли, которую получила RWB, и её стоимость стороны не раскрыли. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов оценил бизнес «Еаптеки» в 7-12 млрд рублей без учёта долгов.Представитель RWB заявил, что сделка позволит группе расширить ассортимент лекарственных средств и товаров для здоровья на Wildberries, а также задействовать партнёрскую сеть из более чем 25 тысяч аптек для выдачи заказов.RWB и «Еаптека» начали сотрудничать ещё в августе 2025 года. Тогда пользователи Wildberries получили возможность заказывать через платформу лекарства, БАДы, медицинскую технику, косметику и другие товары из ассортимента «Еаптеки».Управляющий директор «RWB здоровье» Анастасия Карпова назвала «объединение» маркетплейса и «Еаптеки» шагом к созданию новой цифровой платформы, связанной со здравоохранением, но подробностей не привела.#новости #рвб #wildeberries #еаптека