Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с февраля 2023 года

На фоне сложной геополитической ситуации, жёсткой денежно-кредитной политики и снижения цен на нефть.Днём 6 июля 2026 года индекс Мосбиржи падал на 2,45% — до 2187,83 пункта, обратило внимание «РБК Инвестиции». По его словам, ниже 2200 пунктов IMOEX не падал с февраля 2023 года.Индекс РТС опускался на 2,1% — до 896,04 пункта, пишет «Интерфакс». Это минимум с конца января 2025 года.На рынок по-прежнему давят сложная геополитическая ситуация и жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, пояснил аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Девятов: «Пока поводов для смены тренда не просматривается, поэтому инвесторы предпочитают выводить деньги из акций».Среди дополнительных негативных факторов он называет подешевевшую нефть и крепкий рубль. Они влияют на доходы экспортёров — их вес в индексе Мосбиржи, по словам эксперта, превышает 50%. «РБК Инвестиции» напоминают и о периоде дивидендных выплат у крупных компаний, что «окажет серьёзное давление на индекс».Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отмечает: на рынке почти нет спроса на акции — многие инвесторы фиксируют убытки, а остальные заняли выжидательную позицию.#новости #мосбиржа