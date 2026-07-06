Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Крипто
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Инвестиции

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с февраля 2023 года

На фоне сложной геополитической ситуации, жёсткой денежно-кредитной политики и снижения цен на нефть.

  • Днём 6 июля 2026 года индекс Мосбиржи падал на 2,45% — до 2187,83 пункта, обратило внимание «РБК Инвестиции». По его словам, ниже 2200 пунктов IMOEX не падал с февраля 2023 года.
  • Индекс РТС опускался на 2,1% — до 896,04 пункта, пишет «Интерфакс». Это минимум с конца января 2025 года.
  • На рынок по-прежнему давят сложная геополитическая ситуация и жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, пояснил аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Девятов: «Пока поводов для смены тренда не просматривается, поэтому инвесторы предпочитают выводить деньги из акций».
  • Среди дополнительных негативных факторов он называет подешевевшую нефть и крепкий рубль. Они влияют на доходы экспортёров — их вес в индексе Мосбиржи, по словам эксперта, превышает 50%. «РБК Инвестиции» напоминают и о периоде дивидендных выплат у крупных компаний, что «окажет серьёзное давление на индекс».
  • Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отмечает: на рынке почти нет спроса на акции — многие инвесторы фиксируют убытки, а остальные заняли выжидательную позицию.

#новости #мосбиржа

7
1