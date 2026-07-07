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Артур Томилко
Инвестиции

Samsung сообщила о росте операционной прибыли в 19 раз во втором квартале 2026 года, но акции компании упали почти на 7%

Высокие финансовые результаты уже были заложены в цену бумаг, а инвесторы опасаются замедления спроса на ИИ, говорят аналитики.

Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • Samsung опубликовала отчёт за второй квартал 2026 года, пишет Reuters. Выручка компании выросла на 129%, до 171 трлн вон (около $111,8 млрд).
  • Операционная прибыль компании увеличилась в 19 раз — с 4,7 трлн вон ($3,1 млрд) до 89,4 трлн вон ($58,4 млрд). Показатель превысил совокупную прибыль Samsung «за последние три года», отмечает агентство.
  • Масштабные инвестиции в ИИ и строительство дата-центров поддерживают в том числе рост спроса на чипы памяти, а Samsung — один из крупнейших мировых производителей. В конце июня 2026 года Samsung, SK Hynix и власти Южной Кореи также объявили о планах инвестировать $590 млрд в расширение производства микросхем, чтобы удовлетворить потребности ИИ-компаний.
  • При этом акции Samsung после публикации отчёта теряли до 10% стоимости. К утру 7 июля 2026 года падение замедлилось до 6,92%: на 10:30 мск бумаги торгуются по 296 вон за штуку ($0,19).
  • По словам опрошенных Reuters аналитиков, высокие финансовые результаты уже были заложены в цену акций Samsung. Однако повышение цен на чипы памяти оказалось более умеренным, чем ожидали многие инвесторы — это вызвало опасения по поводу замедления инвестиций в ИИ.
Артур Томилко
Право
В США подали коллективный иск против Samsung, SK Hynix и Micron — их обвиняют в создании искусственного дефицита чипов памяти

На три фирмы приходится почти 90% мирового рынка оперативной памяти.

  • Иск в суд Северного округа Калифорнии подала группа частных заявителей и небольших компаний, пишет Wccftech.

#новости #samsung

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