Онлайн-ритейлер Shein получил от китайских властей разрешение на IPO в Гонконге — это его третья попытка выйти на биржу

В 2022 году, по словам источников, компанию оценивали в $100 млрд, в 2025-м акционеры просили сократить оценку до $30 млрд.Источник: Reuters / Jorge Silva / File PhotoО получении разрешения Shein пишет Reuters со ссылкой на уведомление на сайте Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. По словам агентства, компания пытается выйти на биржу несколько лет — попытки сделать это в Нью-Йорке и Лондоне провалились.Как уточняет Bloomberg, ритейлер планирует разместить до 341,6 млн акций класса H. Источники издания утверждают, что компания рассчитывает привлечь «несколько миллиардов долларов» в ходе IPO, но сумма будет зависеть от оценки Shein.В 2022 году источники Bloomberg говорили, что Shein ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $100 млрд. В 2023-м собеседники WSJ рассказывали, что компания привлекла $2 млрд при сниженной оценке — в $66 млрд. В 2025-м Bloomberg писало, что акционеры якобы просили снизить оценку до примерно $30 млрд.Как отмечает FT, на бизнес-модель ритейлера, который привлекает покупателей низкими ценами, повлияли отмена таможенных льгот для недорогих посылок в США. Сбор в размере €3 для недорогих товаров, импортируемых из Китая и других стран, в июле 2026-го ввели и в ЕС. Еврокомиссия также открыла расследования в отношении Shein.По словам собеседника Reuters, размещение могут провести осенью 2026 года. Источники Bloomberg говорят, что чётких сроков нет. В компании заявили, что не комментируют слухи.Как отмечает Reuters, выход на биржу Shein может вынудить её скрытного основателя Ская Сюй выйти из тени. Он вместе с партнёрами запустил маркетплейс в Китае в 2012 году под названием Sheinside, позже его переименовали в Shein. В 2020-х компания перенесла штаб-квартиру в Сингапур, пытаясь дистанцироваться от Китая и позиционировать себя как глобальный бизнес.#новости #shein