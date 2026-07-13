Акции производителя чипов SK Hynix упали на 15,4% после листинга на Nasdaq — это крупнейшее внутредневное снижение в истории компании

Производитель чипов SK Hynix привлёк $26,5 млрд после листинга на Nasdaq — размещение стало одним из крупнейших в 2026 году после IPO SpaceX

Это вторая биржа для компании. Обновлено в 19:43 мск. Бумаги SK Hynix начали торги на Nasdaq по цене $170 за штуку — на 14% выше цены размещения, пишет CNBC.