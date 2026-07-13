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Данила Бычков
Инвестиции

Акции производителя чипов SK Hynix упали на 15,4% после листинга на Nasdaq — это крупнейшее внутредневное снижение в истории компании

Бумаги Samsung также подешевели на 11%, а южнокорейский фондовый индекс Kospi потерял 9%.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • SK Hynix провела листинг на Nasdaq 10 июля 2026 года. В первый день торгов в США акции компании подорожали на 10%.
  • Однако в ходе торгов на Корейской бирже 13 июля бумаги подешевели на 15,4%. Это стало самым большим внутридневным падением в истории компании, отмечает CNBC. Рыночная капитализация SK Hynix к завершению торгов на Корейской бирже упала до $875 млрд — в мае 2026 года она впервые превысила $1 трлн.
  • Опрошенные изданием аналитики объяснили распродажу SK Hynix в Корее стремлением трейдеров зафиксировать прибыль. Часть инвесторов закрыли позиции, чтобы перевести деньги в расписки, размещённые на Nasdaq.
  • Ещё одним фактором стали опасения инвесторов по поводу замедления инвестиций в ИИ. Аналитики Korea Investment & Securities спрогнозировали, что квартальная операционная прибыль SK Hynix окажется на 8% ниже ожиданий рынка.
  • Распродажа затронула и другие компании. Всего иностранные инвесторы за 13 июля продали корейские акции на $1,1 млрд, отмечает Bloomberg. Бумаги Samsung подешевели на 11%, а индекс Kospi в целом потерял 9%.
  • В июне 2026 года SK Hynix обошла Samsung и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи. С начала 2026-го бумаги SK Hynix подорожали более чем на 340%. К 2025 году SK Hynix заняла 61% мирового рынка HBM — специализированных чипов памяти, которые интегрированы с ИИ-процессорами.
Евгения Евсеева
Деньги
Производитель чипов SK Hynix привлёк $26,5 млрд после листинга на Nasdaq — размещение стало одним из крупнейших в 2026 году после IPO SpaceX

Это вторая биржа для компании.

Обновлено в 19:43 мск. Бумаги SK Hynix начали торги на Nasdaq по цене $170 за штуку — на 14% выше цены размещения, пишет CNBC.

#новости #skhynix #samsung

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