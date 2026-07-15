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Таня Боброва
Инвестиции

Приложение брокера «БКС Мир инвестиций» пропало из App Store

Уже установленные приложения работают.

  • Об этом сообщила сама компания в своём Telegram-канале. Она рекомендовала не удалять уже установленные iOS-приложения и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые», чтобы iPhone не удалил их автоматически.
  • Push-уведомления тоже «временно не работают». Пользователи могут использовать веб-версию «БКС Мир инвестиций» или установить веб-приложение.
  • «БКС Мир инвестиций» входит в группу «БКС Холдинг», отмечает «Ъ». Минфин США ввёл блокирующие санкции против «БКС Банка» осенью 2024 года. Тогда же его приложение пропало из App Store.

#новости

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