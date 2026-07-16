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Данила Бычков
Инвестиции

Венчурное финансирование финтех-стартапов в первой половине 2026 года выросло почти на 23% год к году — до $28,6 млрд

При этом общее количество сделок снизилось, а большая часть из них пришлась на США.

Источник: Crunchbase
Источник: Crunchbase
  • В общей сложности финтех-стартапы по всему миру привлекли $28,6 млрд в первом полугодии 2026 года — на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2025-го, подсчитало Crunchbase. Но относительно второй половины 2025 года объём инвестиций снизился на 17,3%.
  • Число сделок за первые шесть месяцев 2026-го сократилось почти на 25% год к году, до 1605. При этом их средний размер увеличился, отмечает издание.
  • Больше половины всех инвестиций пришлось на США. Американские финтех-стартапы привлекли около $15 млрд — 52% от общего объёма. На втором месте оказалась Великобритания с $2,7 млрд, на третьем — Индия с $1,9 млрд.
  • Рынок инвестиций в финтех-компании разделился на два основных направления, отметили опрошенные Crunchbase эксперты. Инвесторы финансируют либо только появившиеся компании, либо вкладывают деньги в «небольшую группу уже состоявшихся гигантов».
  • Во втором квартале 2026 года крупнейшие инвестиции среди финтех-стартапов привлекла американская компания Ramp — $750 млн. Plata бывших топ-менеджеров «Тинькофф» заняла шестое место — в неё вложили $405 млн.
Евгения Евсеева
Деньги
Финтех-сервис Stripe предложил выкупить PayPal за $53 млрд — Reuters

Об интересе компании к PayPal в феврале писало Bloomberg.

Источник: PayPal

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