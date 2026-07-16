Стартап Hemispheric одного из создателей FaceID привлёк $52 млн — он разрабатывает систему диагностики заболеваний мозга с помощью ИИ

Израильская компания уже собрала данные о мозговой активности более чем 100 тысяч человек.Источник: CTechСооснователь Hemispheric, Гиди Литвин, работал в Apple над созданием FaceID и Vision Pro, пишет Wired. Он покинул компанию в 2020 году и вместе с нейробиологом Хагайем Лалазаром создал стартап для диагностики заболеваний мозга с помощью ИИ.Hemispheric собрала данные о мозговой активности более 100 тысяч человек для обучения собственной ИИ-модели Descartes и в июле 2026 года привлекла $52 млн инвестиций от Hanaco Ventures, Awareness Capital, Protocol Labs, L Catterton и Arkin Capital.Система Hemispheric анализирует электрическую активность мозга, помогая диагностировать ПТСР, шизофрению, болезни Паркинсона и Альцгеймера, отмечает Wired. Для этого пациент надевает специальную гарнитуру примерно на 15 минут и взаимодействует с приложением на планшете.Затем ИИ-модель компании помогает врачу расшифровать полученные сигналы, поставить диагноз и подобрать лечение. В Hemispheric утверждают, что в ходе тестов система правильно определяла диагнозы людей с ПТСР, шизофренией и депрессией.В начале 2027 года компания планирует обратиться к регулятору в США за разрешением на массовое использование применение своего продукта, а затем вывести его на рынок. Сооснователи Hemispheric хотят, чтобы в будущем диагностика заболеваний мозга стала «такой же доступной и простой, как анализ крови».Данила БычковТехника12 июля«Результаты оказались довольно скучными»: журналистка BI протестировала «мозговой шлем» от стартапа Kernel стоимостью $117 тысяч Устройство сканируют активность мозга для анализа когнитивных способностей.#новости