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Евгения Евсеева
Инвестиции

ЦБ с 1 января 2027 года начнёт публиковать информацию о собственниках банков в «обезличенном виде» — в 2022 году организациям разрешили не раскрывать данные о структуре владения

Регулятор рассчитывает, что мера позволит рынку получать необходимые сведения без увеличения санкционных рисков для банков.

Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»
  • Изменения коснутся банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых и управляющих компаний, а также микрофинансовых организаций, сообщил ЦБ.
  • Раскрывать информацию будут по 14 критериям. Среди них — количество лиц, контролирующих компанию или оказывающих на неё значительное влияние, информация о наличии среди собственников резидентов «недружественных» государств и офшорных зон, банкротов, лиц с отозванными лицензиями и предписаниями ЦБ.
  • По каждому критерию будет указан один из трёх ответов: «да», «нет» или «неприменимо». Формировать сведения в новом виде будет сам ЦБ с учётом «позиции финансовой организации».
  • ЦБ в марте 2022-го разрешил банкам не раскрывать информацию о контролирующих лицах, членах органов управления и изменениях в организационной структуре. Также регулятор удалил уже опубликованную информацию. Право на «засекречивание» неоднократно продлевали, последний раз — до конца 2026 года.
  • В июле 2025 года регулятор решил изменить режим раскрытия информации о собственниках банков и начал разрабатывать соответствующую концепцию.
  • Тогда же в ЦБ поясняли, что регулятор скорее разрешает не раскрывать информацию, чем запрещает это делать. На меру пошли лишь по просьбам участников рынка — но самостоятельно они не стремятся рассказывать о себе и своих собственниках. При этом за три года как минимум у топ-10 банков произошли «ощутимые» перемены в составе акционеров: например, у «Т-Банка», «Альфа-банка» и других.
  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что раскрытие данных «принципиально важно» для инвесторов. При этом РБК отмечало, что схемы владения банков так поменялись, что это создаёт сложности и для надзорного блока ЦБ. Информацией могут обладать инсайдеры или аналитики, но её запрещено разглашать.

#новости #цб #банки

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