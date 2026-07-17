Акции производителей чипов памяти Sandisk, Western Digital и Seagate упали более чем на 9% — инвесторы фиксируют прибыль на фоне «перегрева» рынка из-за ИИ

Intel и Micron также потеряли около 6%.В ходе торгов 16 июля 2026 года американский технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1,5%. Инвесторы продавали акции технологических компаний, а также производителей памяти и чипов, пишут FT и Bloomberg.Инвесторы фиксируют прибыль после затяжного ралли, вызванного «бумом ИИ», и начинают пересматривать «завышенные» оценки связанных с ним компаний. Так, бумаги поставщиков памяти Sandisk, Western Digital и Seagate потеряли больше 9%. Акции Intel и Micron упали примерно на 6%, Google — на 4,4%, Amazon — на 1,2%.Бумаги SpaceX, которые «стали символом ИИ-ажиотажа», подешевели на 3,1%, до $131. После IPO по цене $135 в июне 2026 года они успели взлететь до $225,64, а затем упасть ниже цены размещения, указывает FT. По оценкам аналитиков, капитализация компании за месяц сократилась на $1 трлн.Распродажа ИТ-бумаг в США спровоцировала спад и на азиатских рынках, отмечает Bloomberg. Японский Nikkei 225 потерял 6,2%, тайваньский Taiex — 6,5%. Акции TSMC упали на 7,3%, а японского производителя компьютерной памяти Kioxia — на 16%.#новости